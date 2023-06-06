Минобороны ответило на слух об уходе российских сил из пригорода Артемовска Минобороны: село Берховка под Артемовском находится под контролем российских сил

Фото: МО РФ

Населенный пункт Берховка, находящийся в пригороде Артемовска, полностью находится под контролем российских сил, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что бойцы ВСУ пытались войти в село, однако их атака была успешно отражена. Ранее об оставлении Берховки российскими силами сообщали анонимные Telegram-каналы.

Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск. Атака боевиков ВСУ успешно отражена российскими подразделениями. <...> Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности, — говорится в сообщении Минобороны.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая. По его словам, город подвергается постоянным обстрелам.

2 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинули Артемовск. Бизнесмен отметил, что все позиции были переданы Министерству обороны России.

Позже Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. По его словам, со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.