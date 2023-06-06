Принимал наркотики и скрыл? Принца Гарри могут депортировать из США Представитель королевской семьи Великобритании не сообщил при въезде в Штаты о том, что употреблял наркотические вещества

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Принца Гарри могут депортировать из США и закрыть ему въезд в страну. В своих мемуарах «Запасной» сын Карла III признался в употреблении наркотиков. По законам Штатов, он был обязан рассказать об этом и сдать анализы на наличие запрещенных веществ в организме. Несмотря на то что это произошло до переезда Гарри с женой и детьми в Калифорнию, он все равно может лишиться права жить в Штатах.

Первое заседание по этому делу состоится 6 июня и будет проходить в федеральном суде округа Колумбия. Чем это может закончиться для принца Гарри — в материале NEWS.ru.

Откуда власти США узнали о наркотиках

10 января 2023 года герцог Сассекский издал мемуары «Запасной» (Spare). Принц Гарри подробно описал, как лишился девственности на заднем дворе бара, убил 25 человек в Афганистане, а также рассказал о конфликтах между членами королевской семьи.

В Америке, куда сын Карла III переехал вместе с супругой Меган Маркл в 2020 году, заинтересовались информацией об употреблении им наркотиков. Гарри признался в мемуарах, что прибегал к нарковеществам с 17 лет.

Фото: IMAGO/Louise Rose/Global Look Press Мемуары принца Гарри «Запасной» полны скандальных откровений

В автобиографии принц вспомнил, как в состоянии наркотического опьянения ему казалось, что унитазы и урны превращались в «головы» и начинали с ним разговаривать.

«Ведро превратилось в голову и открыло рот в широкой улыбке. Потом туалет тоже стал головой. Сидение было его зияющей пастью, а петли крепления — его пронзительными серебряными глазами. Он тогда посмотрел на меня и сказал: „Ааа“», — написал Гарри в книге.

Что возмутило американцев

Откровения герцога вызвали большой резонанс. Консервативный аналитический центр Heritage Foundation потребовал, чтобы власти пересмотрели право Гарри на пребывание в стране.

Согласно иммиграционным законам США, информация об употреблении, хранении и распространении наркотиков иностранцами может быть веским поводом, чтобы запретить им въезд в страну, не говоря уже о выдаче вида на жительства.

Сначала сотрудники аналитического центра подали официальный запрос на обнародование иммиграционного досье на подданного Великобритании Генри Чарльза Альберта Дэвида (полное имя принца Гарри). Судя по всему, речь шла о стандартном профайле иностранца, переезжающего в США, о расшифровках собеседований с ним. После изучения этих данных стало бы известно, признавался ли Гарри в употреблении наркотиков. Однако в Heritage Foundation получили отказ, поскольку принц «не указал, что согласен на публикацию информации о нем».

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принцу Гарри предстоит ответить на неприятные вопросы

Теперь аналитический центр будет добиваться обнародования досье Гарри через суд. «Вопрос в том, правильно ли поступило Министерство внутренней безопасности, пустив в страну герцога Сассекского, учитывая, что он публично признался в ряде преступлений, связанных с наркотиками», — говорится в жалобе центра.

Что будет в суде

Уже 6 июня федеральный судья начнет рассмотрение апелляции от Heritage Foundation, заслушает аргументы сторон, а затем примет решение, нужно ли обнародовать иммиграционные данные Гарри или нет.

В случае если выяснится, что принц действительно скрыл факт употребления запрещенных веществ, его могут лишить права на проживание в США. А если окажется, что он честно рассказал о наркотиках иммиграционной службе, но ему все равно выдали визу, это будет удар по репутации Министерства внутренней безопасности.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Принц Гарри собирается выступить и в британском суде, но уже по другому поводу

Хотят ли американцы выдворения Гарри

Согласно опросам, более 54% американцев считают, что нужно пересмотреть досье принца и выслать из страны.

«Гарри спровоцировал международные дипломатические скандалы, когда публично пожаловался на королевскую семью во время телеэфира. Он не сделал ничего хорошего для Штатов, а также оскорбил полицию Нью-Йорка. Давайте депортируем этого лузера», — пишет пользователь под ником GimmeABreak.

«Либо законы распространяются на всех, либо они не распространяются ни на кого. Отправьте его домой!» — возмущается UncleScrooge.

При этом 29% американцев считают, что Гарри нужно оставить в покое, а 17% еще не определились, как с ним правильнее поступить.

Напомним, в 2020 году Гарри и Меган купили дом в Калифорнии. Они заплатили $6 млн за особняк в Санта-Барбаре, где по соседству с ними живет Опра Уинфри. На его территории расположены бассейн, спа-салон, теннисный корт и детская площадка, где играют дети пары, Арчи и Лилибет.

Были ли ранее такие прецеденты

Сложно предугадать, чем это закончится для Гарри: все зависит от того, обнародуют ли власти документы и какую информацию узнает американская общественность.

Другие мировые знаменитости также уже сталкивались со сложностями при проживании в США из-за проблем с наркотиками, в том числе известные британцы. Так, депортация из США угрожала музыканту Джону Леннону — в 1974 году американские власти официально потребовали от солиста легендарной группы Beatles покинуть страну.

Как и в случае с Гарри, это произошло после того, как они узнали о наркотиках и уголовном деле Леннона. Власти выяснили, что в 1968-м его осудили за хранение смолы каннабиса в Лондоне. Четыре года работы с адвокатами все же вернули музыканту возможность жить в США, и он даже получил грин-карту.

В 2008 году британской певице Эми Уайнхаус из-за употребления запрещенных веществ не разрешили даже приехать в США на награждение премией «Грэмми».

Фото: Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press У Эми Уайнхаус были проблемы с въездом в США из-за употребления наркотиков

Сложности с получением визы в Соединенные Штаты из-за проблем с запрещенными препаратами были и у британской супермодели Наоми Кэмпбелл, английского диджея Boy George и австралийского музыканта Rolf Harris.

Какой суд волнует Гарри

Время от времени Гарри вынужден летать в Великобританию, так как в Высоком суде Лондона рассматривается иск, который принц подал против СМИ вместе со ста другими знаменитостями (среди них, например, Элтон Джон).

Истцы утверждают, что популярные британские таблоиды вроде Daily Mirror и Sunday People неоднократно занимались прослушкой телефонов, чтобы получить информацию о Гарри и других заявителях, а затем слить жареные факты прессе.

На 5 июня было анонсировано выступление Гарри в суде как свидетеля. Таким образом, он стал первым высокопоставленным членом британской королевской семьи (хотя и сложившим с себя эти полномочия), кто выступает с показаниями в суде. Такого не было последние 130 лет — с 1890 года. Тогда наследник престола Эдуард VII предстал перед присяжными по делу о клевете из-за игры в карты.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Гарри не подозревал, какие серьезные последствия будут иметь его откровения

Где будет жить Гарри

Ранее Гарри и Меган могли жить в поместье Фрогмор-коттедж в Великобритании. Елизавета II отдала в бессрочное пользование своему внуку и его жене это историческое здание с 10 спальнями, расположенное на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир.

Однако в марте Букингемский дворец известил герцога и герцогиню Сассекских о том, что выселяет их из Фрогмора. Столь суровое решение принял лично король Великобритании Карл III, ведь три года назад Сассекские добровольно сняли с себя обязанности старших членов королевской семьи. Освободить коттедж Гарри должен был к лету. Правда, как выяснили репортеры, во время недавней поездки на коронацию отца 6 мая Гарри все еще останавливался во Фрогморе.

Фото: rct.uk Карл III потребовал от Гарри и Меган освободить поместье Фрогмор

«Гарри и Меган поселились во Фрогморе после свадьбы в 2019 году, потратили на ремонт 2,4 млн фунтов (которые, кстати, после переезда в США вернули британским налогоплательщикам). Они привели в порядок сам дом, пристроили к нему две оранжереи, разбили фруктовый сад, построили студию йоги с привлечением известных дизайнеров, — напомнила NEWS.ru специалист по европейским монархиям, автор Telegram-канала „Все могут короли“ Ариадна Рокоссовская. — Как я понимаю, герцог и герцогиня Сассекские все еще не освободили поместье. Новые владельцы пока не объявлены. Но не исключено, что туда может переехать дядя Гарри — принц Эндрю, герцог Йоркский».

По словам Ариадны Рокоссовской, принц Гарри может поселиться в Кенсингтонском дворце. Когда-то он жил там со старшим братом Уильямом. В 2012 году Кейт и Уильям поженились и переехали в большие апартаменты дворца, а Гарри занял «холостяцкий» дом Ноттиндем-коттедж рядом.

«Меган часто останавливалась там в начале их романа. В саду Ноттингем-коттеджа Гарри сделал ей предложение. Теоретически Гарри может снова поселиться в одном из апартаментов Кенсингтонского дворца, однако большинство сейчас заняты командой Уильяма и Кейт. Кроме того, после свадьбы Гарри и Меган арендовали фермерский дом Котсуэлл XVIII века в Оксфордшире. Пара часто принимала там известных гостей, рядом находится загородный дом четы Бекхэм. Но срок аренды уже истек, а возобновлена ли она — неизвестно», — отмечает Ариадна Рокоссовская.

Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Гарри мог бы поселиться в Кенсингтонском дворце. Но захочет ли переехать туда Меган?

«Если Гарри действительно попросят из США, ему неплохо бы прямо сейчас озаботиться этим вопросом, — уверена собеседница NEWS.ru. — Тем более что король Карл еще перед коронацией пообещал, что будет сокращать количество королевской собственности.

Останутся лишь такие замки, как Балморал, которые действительно принадлежат Виндзорам и были куплены на живые деньги предками нынешнего короля. Так что вряд ли Гарри сможет жить в государственных замках. В любом случае он может позволить приобрести себе любой дом в Британии. Например, выкупить у отца дом в Уэльсе, от которого на днях король отказался.

Другое дело, что Меган вряд ли согласится жить в такой „глуши“, какой, по ее меркам, представляется Уэльс».

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