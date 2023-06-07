Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР Представительство ДНР: украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию Донбасса

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При этом было выпущено 285 единиц боеприпасов.

На донецком направлении зарегистрировано 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии калибров 155 и 152 миллиметра. На горловском направлении — 20 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибров 155 и 122 миллиметра. На докучаевском — один обстрел из артиллерии 152 миллиметра, а на волновахском — два обстрела из артиллерии калибров 155 и 152 миллиметра.

Под огнем украинских войск оказались районы восьми населенных пунктов, включая различные районы Горловки, Донецка, Макеевки, а также Старомихайловку, Еленовку, Докучаевск, Ольгинку и Урожайное.

Ранее при обстреле Белгородской области за сутки погибли пять человек, еще 16 местных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Наиболее массированной атаке подверглась территория Шебекинского городского округа. Так, по словам Гладкова, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги. Восемь человек пострадали, шести из них понадобилась госпитализация. Также в Шебекино повреждено промышленное предприятие. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.