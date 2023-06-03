Пять человек погибли и 16 пострадали при обстреле Белгородской области Гладков сообщил о пяти погибших при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

При обстреле Белгородской области за сутки погибли пять человек, еще 16 местных жителей пострадали, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Наиболее массированной атаке подверглась территория Шебекинского городского округа.

Так, по словам Гладкова, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги. Восемь человек пострадали, шести из них понадобилась госпитализация. Также в Шебекино повреждено промышленное предприятие. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.

В Соболевке в Валуйском горокруге погибли три человека: двое мужчин скончались на месте от полученных травм, а женщина — в машине скорой помощи. Семь человек пострадали, один из них отказался от госпитализации. Кроме того, в населенном пункте повреждены газопровод и линия электропередачи.

В Валуйском горокруге снаряды «Града» выпущены по частному сектору в селе Соболевка — зафиксировано 18 прилетов. К сожалению, погибли три человека — двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи, — сообщил Гладков.

Кроме того, в поселке Разумное сработала система ПВО, пострадал один человек — у него диагностировано осколочное ранение правой стопы. При обстреле были повреждены шесть автомобилей и одно домовладение.

Ранее Гладков сообщил, что ночь в регионе была беспокойной — над Белгородом сработала система ПВО. По его словам, наиболее тяжелые последствия обстрелов были зафиксированы в Валуйском и Шебекинском округах.