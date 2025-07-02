ВСУ атаковали машину с людьми под Белгородом Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе села Чайки Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате взрыва пострадали два человека.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался, — написал Гладков.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что украинские войска нанесли удар с помощью БПЛА по одному из заводов, расположенных в Ижевске, в больнице сейчас находятся 35 местных жителей, шестеро из которых в тяжелом состоянии. Общее количество пострадавших в результате атаки увеличилось до 45 человек.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что атака на Ижевск может быть связана с визитом немецкого министра иностранных дел Йоханна Вадефуля в Киев. Он считает, что украинские власти хотели показать Западу свою силу.