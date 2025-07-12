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12 июля 2025 в 18:42

В Британии раскрыли, что может сказать Трамп в важном заявлении о России

Аналитик Меркурис: Трамп может поддержать закон по пошлинам против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп может сделать заявление о введении закона Линдси Грэма из-за вооруженного противостояния России и Украины, сказал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале. Эта инициатива предполагает пошлины в размере 500% на товары, поставляемые из стран, которые осуществляют торговлю с РФ.

Речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма, — предположил эксперт.

Ранее президент США в комментарии для СМИ сообщил, что готовится к важному заявлению по России, которое должно быть озвучено в понедельник, 14 июля. Тем не менее Трамп не стал раскрывать, о чем конкретно он хочет объявить.

После пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ожидают важного заявления американского лидера. По его словам, российское руководство хочет знать, о чем скажет президент США в своей речи.

Также своим прогнозом поделился политолог Сергей Марков, который предположил, что Трамп может озвучить мягкий ультиматум РФ. Глава Белого дома заявит о введении 500% пошлин в случае отказа России от уступок по Украине и о смягчении санкций в случае согласия Москвы, считает эксперт.

Дональд Трамп
Россия
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пошлины
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