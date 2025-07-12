«Подхалимы»: в США объяснили, почему Трамп набрал бестолковую администрацию

Американский лидер Дональд Трамп сформировал некомпетентную администрацию, так как руководствовался при распределении должностей исключительно лояльностью подчиненных, заявила колумнист The New York Times Морин Дауд. По ее словам, президент США набрал слабых управленцев, которым оказались не по зубам их обязанности.

Если требовать от своих советников чрезмерной преданности, то в конечном счете вас будут окружать подхалимы, которые не будут с вами честны, — высказалась она.

Ранее стало известно о массовом увольнении дипломатов и чиновников Госдепартамента США по решению Трампа. Американские СМИ уточнили, что своих рабочих мест лишатся более 1,3 тысячи человек в соответствии с президентской программой по кардинальной реорганизации ведомства.

До этого журналисты заявили о критически низком уровне морального духа сотрудников американского внешнеполитического ведомства из-за инициативы главы государства по сокращению штата Госдепа. Также работники вымотаны частыми переработками, ввиду чего они озлоблены и раздражены.