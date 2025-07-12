Московский суд заочно арестовал разыскиваемого бизнесмена Урради из Алжира

Савеловский суд столицы заочно арестовал предпринимателя Абделькадера Урради, объявленного в федеральный розыск по нескольким статьям УК РФ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Уроженцу Алжира вменяются истязание, уничтожение имущества, преследование и воспрепятствование работе журналистов с применением насилия. Решение принято на два месяца — с момента экстрадиции, депортации или задержания на территории РФ.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Урради Абделькадера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 144 УК РФ; ч. 2 ст. 167 УК РФ; п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ; ч. 1 ст. 137 УК РФ, на срок 2 месяца, — говорится в постановлении.

По данным следствия, Урради на протяжении нескольких лет преследует бывшую супругу — гражданку России Дарью Новикову, а также их общего сына. После разрыва отношений он неоднократно нарушал неприкосновенность частной жизни, угрожал, а однажды, по словам женщины, напал на нее в общественном месте и причинил легкий вред здоровью.

Ранее в подмосковном поселке Дрожжино возбудили уголовное дело против местного жителя Василия Васина, который систематически избивал 11-летнего пасынка битой. По данным следствия, подозреваемый фиксировал издевательства на видео и использовал записи для шантажа родственников.