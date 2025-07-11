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11 июля 2025 в 17:14

Инвалид в российском регионе избивал битой ребенка ради шантажа

В Подмосковье задержан инвалид за жестокие избиения битой 11-летнего пасынка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подмосковном поселке Дрожино местный житель Василий Васин избивал битой 11-летнего пасынка, сообщает СК. Мужчина является инвалидом и сожителем матери пострадавшего мальчика. Как установлено, он систематически избивал ребенка и снимал свои действия на видео. Эти записи он использовал как средство давления на родственников мальчика, требуя от них денежных выплат.

По свидетельствам соседей, мальчик неоднократно появлялся на улице с синяками, но должного реагирования на эти сигналы не последовало. Полицейские оперативно отреагировали после появления шокирующего видео в сети и задержали подозреваемого. Медэксперты констатировали, что ребенок чудом остался жив после полученных травм.

Ранее в Ставрополе произошло жестокое убийство 26-летней женщины в ее собственной квартире. Преступление было совершено 4 июля, в тот же день потерпевшая скончалась от полученных травм. По предварительным данным, во время ссоры неизвестный нападавший нанес женщине как минимум три удара тяжелым предметом по голове.

До этого в Москве водитель такси напала на пассажирку. Конфликт начался с просьбы девушки убавить громкость музыки в автомобиле. Также пассажирка попросила водителя вести машину более аккуратно из-за резких торможений. В итоге водитель силой вытащила девушку из машины и избила ее на улице

происшествия
Подмосковье
избиения
СК РФ
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