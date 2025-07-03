Таксист избила пассажирку за просьбу убавить музыку В Москве водитель такси избила девушку после просьбы сделать музыку тише

В Москве водитель такси напала на пассажирку, которая попросила убавить громкость музыки и ехать спокойнее, пишет Readovka.news. Девушку силой вытащили из машины и избили на улице.

По словам пострадавшей, конфликт начался с просьбы сделать музыку потише. Позже из-за резких торможений пассажирка попросила ехать аккуратнее, однако получила отказ. После этого водитель вытащила девушку из машины и нанесла ей удары.

Пострадавшая написала заявление в полицию и обратилась в поддержку перевозчика, однако водитель, по словам девушки, продолжает работать.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает таксиста, который совершил противоправные действия сексуального характера в отношении 24-летней пассажирки. Девушка зафиксировала происходящее на телефон и написала заявление в полицию. Инцидент произошел 1 июля в Калининском районе города.