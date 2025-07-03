Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 11:46

Таксист избила пассажирку за просьбу убавить музыку

В Москве водитель такси избила девушку после просьбы сделать музыку тише

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве водитель такси напала на пассажирку, которая попросила убавить громкость музыки и ехать спокойнее, пишет Readovka.news. Девушку силой вытащили из машины и избили на улице.

По словам пострадавшей, конфликт начался с просьбы сделать музыку потише. Позже из-за резких торможений пассажирка попросила ехать аккуратнее, однако получила отказ. После этого водитель вытащила девушку из машины и нанесла ей удары.

Пострадавшая написала заявление в полицию и обратилась в поддержку перевозчика, однако водитель, по словам девушки, продолжает работать.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает таксиста, который совершил противоправные действия сексуального характера в отношении 24-летней пассажирки. Девушка зафиксировала происходящее на телефон и написала заявление в полицию. Инцидент произошел 1 июля в Калининском районе города.

такси
Москва
избиения
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.