Петербургский адвокат погиб в зоне спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Калой Ахильгов сообщил в своем Telegram-канале о смерти своего коллеги, адвоката из Санкт-Петербурга Сергея Малкова в ходе проведения спецоперации Вооруженных сил России на Украине. «Фонтанка» связалась с Невской коллегией адвокатов, где изданию подтвердили гибель Малкова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Адвокат из Санкт-Петербурга Сергей Малков погиб в зоне боевых действий. Это уже четвертый адвокат. Я никогда не смогу понять коллег, — пишет Ахильгов в Telegram.

«Фонтанка» отмечает, что Малков стал вторым адвокатом из Невской коллегии, который был убит в зоне боестолкновений. Издание пишет, что в октябре в Петербурге простились с Андреем Никифоровым, который был убит спустя несколько дней после мобилизации, Минобороны эту информацию также не комментировало.

Издание приводит неполную автобиографию Малкова, сообщая, что тот с 2007-го по 2009 год работал помощником главы постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания Петербурга депутата Аркадия Крамарева, ранее — начальника ГУ МВД Петербурга и области. В 2009–2013 годах Малков перешел на работу в администрацию города, первым его местом там стал комитет по вопросам законности, позже он перевелся в комитет экономического развития и комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Администрация Иволгинского района Бурятии ранее сообщила, что многодетный местный житель Владимир Х. погиб на Украине в ходе спецоперации. Мужчина был награжден орденом Мужества посмертно, его похоронили 1 мая. Минобороны России не комментировало эту информацию.