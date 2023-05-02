Многодетный отец из Бурятии погиб на Украине

Фото: Администрация МО Иволгинский район

Администрация Иволгинского района Бурятии сообщила в соцсети «ВКонтакте», что многодетный местный житель Владимир Х. погиб на Украине в ходе спецоперации. Награжденного орденом Мужества посмертно мужчину похоронили 1 мая. Минобороны России не комментировало эту информацию.

На траурной церемонии выступили первый замглавы Минфина Бурятии Ленск Матханов, депутат Народного хурала Александр Цыденов и председатель совета депутатов Иволгинского района Виктор Пастухов. Они выразили соболезнования родственникам погибшего военного.

По данным Lenta.ru, 50-летний Хагай отправился в зону СВО добровольцем, подписав контракт с Минобороны России в феврале. Погиб он 18 апреля. У мужчины остались жена и трое детей.

Ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике погиб 45-летний атаман хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области Александр Б. Минобороны эту информацию не подтверждало. По данным местных СМИ, мужчина воспитывал шестерых детей. В зону спецоперации он отправился добровольцем.

В Санкт-Петербурге 52-летний мужчина пошел в добровольцы, чтобы служить вместе с мобилизованным сыном. По словам регионального омбудсмена Светланы Агиповой, они служат в одной части.