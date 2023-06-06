ООН отправит гумпомощь в районы, пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС Гутерриш: ООН срочно отправит гумпомощь в районы, пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Последствия обстрела Каховской ГЭС

Организация Объединенных наций в срочном порядке направит гуманитарную помощь в районы Херсонской области, пострадавшие в результате разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что все атаки объектов гражданской инфраструктуры в зоне боевых действий должны быть прекращены.

Нападения на гражданское население и важнейшую гражданскую инфраструктуру должны прекратиться. Мы должны действовать, чтобы обеспечить подотчетность и соблюдение международного гуманитарного права, — сказал Гутерриш.

По его словам, около 16 тысяч жителей прибрежных районов Херсонской области лишились домов в результате прорыва дамбы. Еще больше людей рискуют остаться без питьевой воды, добавил генсек ООН.

Ранее постпред при международной организации Василий Небензя заявил, что Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. По его словам, утверждения о причастности России к ситуации вокруг Каховской ГЭС, на чем настаивает Киев, противоречат здравому смыслу, так как инцидент произошел на территории, контролируемой Россией.

МИД Украины тоже потребовал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН.