Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за ЧП на Каховской ГЭС

Фото: un.org

Заседание Совбеза ООН

Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС, заявил постпред при международной организации Василий Небензя. По его словам, которые приводит РИА Новости, утверждения о причастности России к ситуации вокруг Каховской ГЭС, на чем настаивает Киев, противоречат здравому смыслу, так как инцидент произошел на территории, контролируемой Россией.

Мы созовем [заседание Совбеза ООН]. Срочно. Не знаю точного времени, — сказал Небензя.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объяснил причину подрыва силами ВСУ дамбы ГЭС. По его словам, ВСУ пошли на это шаг, поскольку хотели перебросить войска с Херсонского направления на другие направления. Он подчеркнул, что подрыв гидроэлектростанции был запланирован и продуман заранее.

О ЧП на ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию.

Тем временем город Новая Каховка также оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани, аналогичные мероприятия готовятся в Новой Каховке и Алешках. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Украина запросила экстренное проведение заседания СБ ООН в связи с ЧП на Каховской ГЭС, обвинив в этом Россию. Москва же в свою очередь обвиняют в этом Киев, который ставит диверсантам соответствующие задачи.