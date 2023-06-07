В ДНР назвали дату активного контрнаступления ВСУ Полковник Пинчук: активное контрнаступление ВСУ начнется с 12 по 23 июня

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ближайшие наступательные операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) предположительно начнутся в День России и продолжатся с 12 по 23 июня, пишет URA.RU со ссылкой на первого министра госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), Героя ДНР, полковник запаса Андрея Пинчука. Он подчеркнул, что предполагаемое контрнаступление ВСУ может быть скоординировано с Днем России.

План активизации наступления ВСУ охватывает периоды с 12 по 23 июня. Почему именно он? Ну, во-первых, потому что 12 июня — это символическая дата, День России. Украина ведет в первую очередь информационную войну. Это элемент нанесения удара по нам и прорыва. А, во-вторых, с 12 по 23 июня в Европе проводятся крупнейшие авиаучения НАТО под координацией Германии, — заявил Пинчук.

Минобороны России сообщало, что 5 июня росcийские войска отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив свыше 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard и три фрaнцузских AMX-10RC, а также 109 боевых бронированных машин. В Минобороны России добавили, что наступление продолжалось в течение всего 5 июня. Противник сосредоточил свои основные усилия на Времевском выступе Южно-Донецкого направления, но был остановлен.