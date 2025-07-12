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12 июля 2025 в 18:59

В Подмосковье поставят памятник борьбе СССР и КНДР с милитаризмом Японии

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье поставят памятник в честь совместной борьбы СССР и КНДР против японского милитаризма во времена Второй мировой войны, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, монумент появится в подмосковном парке «Патриот».

В России, в Москве, в парке «Патриот» будет сооружен монумент в память о нашей борьбе с японским милитаризмом, — поделился Лавров.

Министр отметил, что вместе с тем в Северной Корее установят монумент в память о бойцах, которые помогали освободить Курскую область. Лавров подчеркнул, что Россия и КНДР свято выполняют закрепленные в договоре о дружбе союзнические обязательства.

Ранее глава МИД России заявил, что у Москвы не было причин отказываться от помощи, предложенной Пхеньяном в рамках СВО. По его словам, северокорейские власти сами определяют формы поддержки в сфере стратегического партнерства.

Лавров прибыл с визитом в Северную Корею в пятницу, 11 июля. Его самолет приземлился в воздушной гавани Вонсана, где 1 июля состоялось открытие прибрежной туристической зоны. Российский министр пробудет в Северной Корее до 13 июля.

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