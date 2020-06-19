Правовед призвал умерить споры о поправках к Конституции

https://static.news.ru/photo/8ab867f0-b248-11ea-816c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Поправка к статье 79 российской Конституции, которая наделяет Конституционный суд РФ правом отменять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), не нарушит баланс приоритетов и не внесёт существенных изменений в международном правовом поле. Такую позицию высказал президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Он призвал спокойно относиться к обсуждаемой поправке, так как её принятие вовсе не означает, что Россия откажется исполнять решения ЕСПЧ.

При этом эксперт указал на то, что «судебное решение, как решение другой международной организации, не является источником международного права». Таковых, по его словам, для любого государства всего два — международный договор и международный обычай. Таким образом, судебные решения являются лишь «вспомогательными средствами для определения норм, не более того».

Никаких последствий и никакой ответственности для России в случае принятия поправки не будет, высказал уверенность правовед.

Мы — великая держава, европейская, тем более, мы не собираемся никому угрожать, ничего нарушать. Мы то, что соответствует международному праву и нашим обязательствам, выполняли и будем выполнять, — цитирует Капустина РИА Новости.

По его словам, вызвавшая дискуссии поправка относится только к исключительным случаям, когда исполнение предписания может создать угрозу правам и свободам россиян, или если в решениях ЕСПЧ будут положения, противоречащие конституционным нормам России.

Капустин также напомнил, что Венецианская комиссия — это консультативный орган Совета Европы, и её рекомендации являются лишь мнением экспертов, поэтому из-за этих рекомендаций в России не станут отменять закон

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.

При этом Верховный суд отказался рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом само голосование, по их мнению, необходимо. Суд объяснил отказ отсутствием соответствующих полномочий.

Вместе с тем Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала России исключить или переформулировать поправку к статье 79. В комиссии указали, что это противоречит международным обязательствам страны исполнять решения Страсбургского суда.

В ответ на это глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Россия приняла к сведению позицию Венецианской комиссии, но вносить изменения в проект поправок не намерена. Зампредседателя Госдумы и вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заверил, что Россия не отказывается от выполнения решений ЕСПЧ. Норма Конституции, по его словам, преследует цель пресечь попытки политического давления через международные суды. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что поправки в Конституцию о приоритете российского права абсолютно правомерны с точки зрения международных норм. По его словам, аналогичные оговорки есть в законодательстве Великобритании, Германии и ряда других стран.

Как писал NEWS.ru, поводом для рассмотрения вопроса о главном российском законе со стороны Венецианской комиссии стал запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ попросили провести экспертизу конституционных изменений. Причиной такого анализа стала петиция правозащитников из России, которую подписали более 200 тысяч человек. Экспертам, помимо юридической проверки документа, предстоит оценить и процедуры принятия поправок. Однако полная ревизия поправок будет небыстрой, она продлится до конца 2020 года.