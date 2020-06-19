Капустин: никто не будет отменять закон из-за мнения Венецианской комиссии

https://static.news.ru/photo/66d1b3a2-b246-11ea-be46-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Оценка Венецианской комиссией Совета Европы поправок к Конституции РФ является мнением экспертов, поэтому из-за этих рекомендаций в России не станут отменять закон. Об этом заявил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

По его словам, Венецианская комиссия — это консультативный орган Совета Европы, и её рекомендации являются лишь мнением экспертов о том, что представляет собой статья 79. Капустин полагает, что опасения комиссии в основном связаны с тем, что не будут выполняться решения Европейского суда по правам человека.

Это — рекомендация, это — мнение учёных. К нему прислушаются. Но поскольку у нас уже закон об одобрении принят, то ни один орган не будет отменять закон ради того, чтобы учесть чьё-то мнение и разрабатывать снова поправки. Это просто невозможно. Они это понимают. И мы это понимаем, — рассказал РИА Новости эксперт.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что РФ не собирается вносить изменения в проект поправок.

19 июня Венецианская комиссия при Совете Европы (СЕ) вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Изучив предлагаемое изменение статьи 79, эксперты пришли к выводу, что наделение Конституционного суда (КС) РФ полномочиями отменить решения ЕСПЧ противоречит обязанностям Москвы в рамках Европейской конвенции по правам человека. Международное ведомство посоветовало Кремлю исключить поправку либо переформулировать, писал NEWS.ru.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.