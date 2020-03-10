https://static.news.ru/photo/8e82f30a-62cf-11ea-b90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Инициатива депутата Государственной думы Валентины Терешковой предполагает отказ от учёта предыдущих сроков действующего главы государства Владимира Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствует переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона, передаёт ТАСС.

Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Ранее NEWS.ru писал, что Терешкова высказалась за снятие ограничений на число президентских сроков после принятия поправок в Конституцию РФ. По её словам, необходимо заложить в законодательстве возможность для действующего президента вновь избираться на данную должность, если того потребует ситуация или люди.

В «Единой России» заявили, что намерены поддержать инициативу. Депутаты от КПРФ, напротив, будут голосовать «против».