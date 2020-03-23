https://static.news.ru/photo/9f6efc74-6cd7-11ea-a485-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переносить голосование по поправкам в Конституцию на июнь из-за коронавируса власти не планируют. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он пояснил, что голосование состоится 22 апреля, если ситуация с коронавирусом не будет резко ухудшаться. При этом Клишас добавил, что принимаемые правительством меры по недопущению распространения вируса показывают свою эффективность, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших составляет 18.

В мире заражены 343,7 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 14,7 тысячи человек, выздоровели 97,3 тысячи.

Как писал NEWS.ru, о возможном переносе голосования на июнь сообщало издание «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. В Кремле заверили, что соответствующее решение пока не принималось.