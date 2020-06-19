Толстой прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

https://static.news.ru/photo/cc592314-b231-11ea-811a-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Пётр Толстой/facebook.com

Россия не отказывается от выполнения решений ЕСПЧ, однако считает недопустимым использовать международные суды для политического давления. Об этом заявил вице-спикер ПАСЕ Пётр Толстой, комментируя реакцию Венецианской комиссии СЕ на поправку к Конституции РФ, касающуюся решений ЕСПЧ.

Межгосударственные структуры не являются непогрешимыми — в том числе Европейский суд по правам человека. До сих пор там не разрешён острый вопрос, связанный со скрытым и явным влиянием крупных западных правозащитных НПО, — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это, в частности, было отражено в соответствующем докладе Страсбургского «Европейского центра закона и правосудия», который прямо указал на связь значительного числа судей ЕСПЧ со структурами Джорджа Сороса. Всё это, как считает Толстой, ставит под сомнение беспристрастность и справедливость выносимых Судом постановлений.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что РФ не собирается вносить изменения в проект поправок.

19 июня Венецианская комиссия при Совете Европы (СЕ) вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Изучив предлагаемое изменение статьи 79, эксперты пришли к выводу, что наделение Конституционного суда (КС) РФ полномочиями отменить решения ЕСПЧ противоречит обязанностям Москвы в рамках Европейской конвенции по правам человека. Международное ведомство посоветовало Кремлю исключить поправку либо переформулировать, писал NEWS.ru.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.