Венецианской комиссии нужно полгода для оценки поправок в Конституцию РФ

https://static.news.ru/photo/bdda18ce-b129-11ea-a32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправкам к Конституции РФ до конца 2020 года. Это второй запрос к экспертам, касающийся изменений в Основной закон РФ.

Поводом для него стала петиция правозащитников из России, которую подписали более 200 тыс. человек. От экспертов, кроме юридической оценки документа, хотят получить оценку процедуры принятия поправок, сообщает ТАСС.

Ответ на первый запрос Венецианская комиссия должна огласить 18 июня. Он был направлен после январской сессии ассамблеи и касался поправок, которые провозглашают приоритет российской Конституции над международными договорами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам перед днём голосования по поправкам в Конституцию. Голосование начнётся 25 июня и будет идти до 1 июля. Глава государства собирается лично объяснить соотечественникам смысл поправок. Его выступление может состояться 29 или 30 июня.