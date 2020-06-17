Путин снова планирует выступить с обращением

https://static.news.ru/photo/1e646934-b124-11ea-82ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам перед днём голосования по поправкам в Конституцию. Оно состоится начнётся 25 июня и будет идти до 1 июля.

Глава государства собирается лично объяснить соотечественникам смысл поправок. Выступление назначено на один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня. Рассматриваются даты 29 и 30 июня, сообщает «Интерфакс».

Путин также расскажет о поправках в Конституцию в интервью для документального фильма о новой России. Его премьера состоится 22 июня. А в преддверии недели голосования президент проведёт ряд совещаний по вопросам поддержки граждан и бизнеса.

После недели голосования запланирована прямая линия с Путиным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что досрочное голосование по поправкам в Конституцию началось на отдалённых территориях Иркутской области. Там живут семь тысяч участников плебисцита.