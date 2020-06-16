В Иркутской области началось досрочное голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/e3e76ca6-b075-11ea-83b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию началось на отдалённых территориях Иркутской области. Там живут семь тысяч участников плебисцита, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области.

Такие удалённые местности есть в 12 районах региона. Досрочное голосование продлится там до 25 июня.

Сегодня вертолёт вылетел в Нижнеудинский район, где на метеостанции проголосовали двое метеорологов, — цитирует представителя пресс-службы облизбиркома ТАСС.

В общей сложности в Иркутской области насчитывается более 1,86 млн избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за эпидемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений, в том числе инициатива, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагающая отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Как писал NEWS.ru, изменения в Конституцию были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после официального одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки в Конституцию. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.