КПРФ отказалась поддерживать обновлённую Конституцию

https://static.news.ru/photo/224aab60-a67c-11ea-a13a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

КПРФ не поддержит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сказано в заявлении партии, принятом по итогам заседания президиума её Центрального комитета.

В обращении отмечается, что среди вынесенных на голосование поправок есть важные и обнадёживающие. Тем не менее в целом, по мнению коммунистов, изменения «не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления». Кроме того, поправки в главный закон страны «не делают Россию социальным государством», уверены в партии.

В заявлении подчёркивается, что изменения в Конституцию не могут приниматься впопыхах и что нынешнее голосование организовано «по юридически сомнительной процедуре».

Вместе с тем в КПРФ выразили уверенность, что бойкот голосования ничего не даст.

Быть гражданином — значит бороться за судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать своё мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей и внуков, — сказано в заявлении партии.

В нём также содержится призыв ко всем сторонникам отвергнуть предложенное «новое издание „ельцинской конституции“». Такой документ коммунисты поддержать не могут, сказано в обращении.

Члены партии выразили уверенность в том, что основной закон России не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.

Как писал NEWS.ru, изменения в Конституцию были приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Изменения включают в себя инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, предполагающую отказ от учёта предыдущих сроков президента Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост несмотря на наличие конституционного ограничения.