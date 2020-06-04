Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/a1de173c-a68f-11ea-910f-fa163e074e61_660.jpg Фото: конституция2020.рф

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. Обращение подписали 192 политика.

Авторы считают, что изменение Основного закона является попыткой государственного переворота, что противоречит духу действующего документа.

Главная (и по существу единственная) идея этого изменения — сохранение надолго, до конца жизни [президента Владимира] Путина, существующего в России устройства жизни — бесправия, лжи и несправедливости государства — спрятана за многословием декоративных обещаний, — говорится в тексте, размещённом на Facebook.

Депутаты уверены, что поправки несовместимы с демократией и правами человека. Кроме того, они принимаются по неконституционной процедуре, добавили политики.

От нас, свободных и ответственных граждан, зависит сейчас будущее России. Мы не боимся. Мы открыто заявляем о своём категорическом несогласии с Владимиром Путиным и отказываем ему в доверии, — заключили авторы.

Депутат московского района Тимирязевский Юлия Галямина, которая также подписала письмо, отметила, что парламентарии представляют миллионы избирателей. Они знают, что большинство граждан России выступают против возможности новых сроков действующего главы государства.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).