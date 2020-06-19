Лавров оценил правомерность «спорной» поправки к Конституции

https://static.news.ru/photo/61c2ae0a-b243-11ea-8b0e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Поправки в Конституцию РФ относительно приоритета российского законодательства абсолютно правомерны с точки зрения международных норм, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат находится с визитом в столице Белоруссии Минске.

Если брать ЕСПЧ (Европейский суд по правам человек. — NEWS.ru), целый ряд стран, которые себя причисляют к развитым демократиям, такие как Германия, Великобритания, ряд других, в их законодательствах есть аналогичные резервации, которые гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не должны исполняться, если они противоречат соответствующей конституции, — ответил министр на вопрос журналиста ТАСС.

Венецианская комиссия при Совете Европы (СЕ) вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Изучив предлагаемое изменение статьи 79, эксперты пришли к выводу, что наделение Конституционного суда (КС) РФ полномочиями отменить решения ЕСПЧ противоречит обязанностям Москвы в рамках Европейской конвенции по правам человека. Международное ведомство посоветовало Кремлю исключить поправку либо переформулировать.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения. В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).

Ранее NEWS.ru сообщал, что изменения в Конституции поставят точку в политических дискуссиях о Курилах и Крыме. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, «это не просто будет какой-то абстрактный референдум или опрос населения».