Пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему снова баллотироваться на пост главы государства, начались вечером 10 марта у памятника князю Владимиру и Боровицких ворот Кремля.
В очереди к месту пикета собралось несколько десятков человек. Протестующие передают друг другу плакат с надписью «Нет».
Как писал NEWS.ru, 10 марта Госдума одобрила во втором чтении поправку в Конституцию, по которой Путин сможет вновь возглавить государство после 2024 года. Сам российский лидер заявил, что стране «абсолютно необходима» сильная президентская власть и стабильность.
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