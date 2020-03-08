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92-летняя Ольга Степанова из Бирюсинска (Иркутская область) стала жертвой аферистов, потеряла квартиру и вынуждена была перебраться в общежитие, расселение из которого городские власти планируют осуществить через 10 лет.

Как сообщает URA.RU, четыре года назад ветеран Великой Отечественной войны Степанова проживала в доме, который признали ветхим. Всем жильцам предоставили новое жильё, однако выяснилось, что свою квартиру пенсионерка приобрела у...