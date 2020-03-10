https://static.news.ru/photo/1aef1944-62db-11ea-a97d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель команды Егора Жукова Евгений Овчаров, а также представители «Открытой России» и Партии перемен Татьяна Усманова и Мария Кузнецова подали в столичную мэрию уведомление о проведении митинга. Мероприятие направлено против обнуления президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина.

В заявлении организаторов говорится, что переписывание Конституции страны в интересах правящих кругов недопустимо, передаёт «Интерфакс».

У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего, — отметили оппозиционеры.

Акция должна пройти 21 марта на проспекте Сахарова с 14:00 до 17:00. Ожидается, что её посетят 50 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, предложение об обнулении числа президентских сроков для действующего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении.