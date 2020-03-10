https://static.news.ru/photo/e21a8834-62d4-11ea-b2a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы поддержали во втором чтении поправку к Конституции. Против не высказался ни один парламентарий.

«За» проголосовали 382 политика, 44 воздержались, передаёт РИА Новости.

Эта редакция включает предложение депутата Валентины Терешковой об обнулении президентского срока для действующего главы государства Владимира Путина. Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствует переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связан с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.