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03 июля 2025 в 11:58

«От кого они автономны?»: спор о диаспорах разделил Госдуму

«Коммерсант»: в Госдуме поспорили о необходимости диаспор на территории России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы разошлись во мнениях относительно необходимости полного запрета деятельности этнических диаспор, пишет «Коммерсант». Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что это необходимо.

Хочется спросить наших политиков и чиновников, которые всячески опекают диаспоры, землячества и так называемые национально-культурные автономии. От кого они «автономны» — от государства, от российского общества, от наших законов?задал риторический вопрос Миронов.

При этом зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что через диаспоры Россия контролирует «эти национальности». В случае же запрета НКА «мы получим запрет на создание русских общин во всем мире», подчеркнул он.

Никаких пробелов нет, есть ошибки или злоупотребления, которые касаются практики предоставления гражданства, — резюмировал Затулин.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что безработные мигранты или отчисленные из вуза иностранные граждане должны покинуть страну. По его словам, также это касается тех, кто не прошел дактилоскопию, не обучается русскому языку и не приносит пользу обществу.

Госдума
Россия
диаспоры
Сергей Миронов
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