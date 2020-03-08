https://static.news.ru/photo/2c20ec62-62f7-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpgСергей СобянинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Московский мэр Сергей Собянин до 10 апреля запретил проводить в городе мероприятия с численностью участников выше пяти тысяч человек. Градоначальник объяснил решение угрозой эпидемии коронавируса.
Мэрия отменила городские фестивали «Крымская весна», «Большая перемена» и «Эко-Фест». Администрация потребовала от организаторов концертов и других мероприятий ограничить численность посетителей.
Это необходимо для того, чтобы минимизировать возможности распространения коронавирусной инфекции, — отмечено в сообщении.
Как писал NEWS.ru, в Москве обнаружили восемь инфицированных коронавирусом COVID-19. В городе действует режим повышенной готовности.
За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами эпидемии чаще всего становятся люди старше 50 лет.