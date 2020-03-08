Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему снова баллотироваться на пост главы государства, начались вечером 10 марта у памятника князю Владимиру и Боровицких ворот Кремля.

В очереди к месту пикета собралось несколько десятков человек. Протестующие передают друг другу плакат с надписью «Нет». Как писал NEWS.ru, 10 марта Госдума одобрила во втором чтении поправку в Конституцию,...