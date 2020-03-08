Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский мэр Сергей Собянин до 10 апреля запретил проводить в городе мероприятия с численностью участников выше пяти тысяч человек. Градоначальник объяснил решение угрозой эпидемии коронавируса.

Мэрия отменила городские фестивали «Крымская весна», «Большая перемена» и «Эко-Фест». Администрация потребовала от организаторов концертов и других мероприятий ограничить численность посетителей.

Это необходимо для того, чтобы минимизировать возможности распространения коронавирусной инфекции, — отмечено в сообщении.

Как писал NEWS.ru, в Москве обнаружили восемь инфицированных коронавирусом COVID-19. В городе действует режим повышенной готовности.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами эпидемии чаще всего становятся люди старше 50 лет.

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