https://static.news.ru/photo/807a5f06-62ce-11ea-9a32-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Владимир Путин приехал в Государственную думу, чтобы выступить с речью о поправках в Конституцию. Он заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком.

При этом сильная президентская вертикаль необходима для государства, подчеркнул он. Политик не поддержал продление собственных полномочий при голосовании за поправки в Основной закон.

Получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Не нужно этого делать. У граждан России на любых выборах альтернатива всегда должна быть, — подчеркнул он.

Трансляция выступления главы государства ведётся на YouTube.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Валентина Терешкова высказалась за снятие ограничений на число президентских сроков после принятия поправок в Конституцию РФ. По её словам, необходимо заложить в законодательстве возможность для действующего президента вновь избираться на данную должность, если того потребует ситуация или люди.

В «Единой России» заявили, что намерены поддержать инициативу. Депутаты от КПРФ, напротив, будут голосовать против.