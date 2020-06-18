Собянин: поправки в Конституцию прекратят обсуждение статуса Курил и Крыма

https://static.news.ru/photo/eecde2f8-b174-11ea-b108-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Изменения в Конституции поставят точку в политических дискуссиях о Курилах и Крыме. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, «это не просто будет какой-то абстрактный референдум или опрос населения».

Он провёл параллели с плебисцитом за сохранение СССР, где «большинство и россиян, и украинцев, и белорусов, и казахов проголосовали за то, чтобы сохранить Советский Союз, но дальше этого голосования это никуда не пошло». Собянин отметил, что результаты того референдума не были отражены в Конституции и просто остались на бумаге.

Однако на этот раз, подчеркнул он, будет голосование за такие важнейшие положения как суверенитет и территориальная целостность, что «поставит точку над дискуссией по поводу Курил, по поводу Севастополя, по поводу Крыма».

Это голосование, которое повлечёт юридически значимые последствия. Это будет закреплено в нашем главном законе и преодолеть его можно будет только снова вернувшись к изменению Конституции, что будет чрезвычайно сложно, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом, подчеркнул столичный мэр, «это действительно дает гарантию нашей территориальной целостности».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд отказался рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом само голосование, по их мнению, необходимо. Суд объяснил отказ отсутствием соответствующих полномочий.