Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции РФ

https://static.news.ru/photo/91652a4a-b160-11ea-916a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд отказался рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования по поправкам к Конституции РФ, из-за отсутствия соответствующих полномочий, рассказал глава управления инстанции по взаимодействию с общественностью и СМИ Павел Одинцов.

К компетенции Верховного суда отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона. Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют, — цитирует представителя ведомства радио Sputnik.

Аналогичный иск 17 июня подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев. К ним присоединился также политолог Валерий Соловей. Они считают нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом само голосование, по их мнению, необходимо. Ступин подчёркивал, что ответ от Верховного суда они пока не получили. Тем временем в базе ВС РФ документ не зарегистрирован.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемиологической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали), писал NEWS.ru.

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправкам к Конституции РФ до конца 2020 года. Это второй запрос к экспертам, касающийся изменений в Основной закон РФ.