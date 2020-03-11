https://static.news.ru/photo/90d51418-6396-11ea-a8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил 11 марта 2020 года закон о поправках в Конституцию России. Реформа Основного закона касается новых требований, выдвигаемых главе государства, правительству и государственным чиновникам различного ранга.

Также документ закрепляет соцгарантии перед населением, меняет полномочия парламента, запрещает отчуждение федеральных территорий, устанавливает статус русского языка, а также упоминает Бога в главе, посвящённой преемственности развития российской государственности, пишет РИА Новости. Кроме того, поправки позволят действующему президенту РФ Владимиру Путину снова выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя государства в 2024 году.

Поправки в Конституцию в условиях экономического и информационного давления крайне необходимы, считает председатель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов. По его мнению, предложенные изменения являются своевременными и имеют для страны большое значение и не позволят «растащить нашу Родину на кусочки».

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что принятые во втором чтении Госдумой поправки в Конституцию, предусматривающие расширение социальных гарантий и дающие возможность действующему главе государства участвовать в президентских выборах, важны в условиях современной ситуации в РФ и касаются каждого жителя страны.