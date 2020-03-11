Совет Федерации одобрил 11 марта 2020 года закон о поправках в Конституцию России. Реформа Основного закона касается новых требований, выдвигаемых главе государства, правительству и государственным чиновникам различного ранга.
Также документ закрепляет соцгарантии перед населением, меняет полномочия парламента, запрещает отчуждение федеральных территорий, устанавливает статус русского языка, а также упоминает Бога в главе, посвящённой преемственности развития российской государственности,
Поправки в Конституцию в условиях экономического и информационного давления крайне необходимы, считает председатель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов. По его мнению, предложенные изменения являются своевременными и имеют для страны большое значение и не позволят «растащить нашу Родину на кусочки».
Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что принятые во втором чтении Госдумой поправки в Конституцию, предусматривающие расширение социальных гарантий и дающие возможность действующему главе государства участвовать в президентских выборах, важны в условиях современной ситуации в РФ и касаются каждого жителя страны.
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