Сразу несколько российских регионов объявили, что эпидемиологическая ситуация не позволяет им проводить парад Победы 24 июня вместе с остальной страной. От праздника отказались власти Челябинской, Вологодской и Пензенской областей, а также республики Якутия. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что местные правительства имели все основания для такого решения, особенно учитывая скорое голосование по поправкам в Конституцию.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом уже не выглядит столь страшной, как некоторое время назад, и режим самоизоляции медленно, но верно превращается в «режим самосохранения», уровень заболеваемости по стране всё ещё достаточно высок. Хотя и наблюдается заметное снижение количества новых случаев COVID-19 в Москве, в целом по России статистика продолжает держаться на уровне более восьми тысяч больных в сутки. При этом в ближайшие две недели должны пройти крупные, во многом символические мероприятия: перенесённый парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию. В таких условиях в ряде регионов предпочли перестраховаться и от одного из них отказаться.

14 июня пресс-служба правительства Челябинской области сообщила, что парада не будет, поскольку в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий и существует риск дальнейшего распространения COVID-19. 15 июня в Якутии заявили, что там введён режим повышенной готовности, и тоже решили отменить торжественное мероприятие. В Вологодской области сказали, что у них нестабильная ситуация из-за вахтовиков. А в Пензенской области парад предпочли перенести на более поздний срок из-за беспокойства о здоровье людей. При этом все четыре региона находятся не на первых местах в списке страдающих от коронавируса: в той же Челябинской области к утру 15 июня было зафиксировано 169 новых случаев, в Вологодской — 106, в Пензенской — 94, а в Якутии — 85. Отдельно об отказе от парада объявили власти Пятигорска (на весь Ставропольский край сегодня, 15 июня, зафиксировано 82 новых случая). Даже если убрать московскую агломерацию и Санкт-Петербург, остаются Свердловская, Воронежская и Нижегородская области, где суточный прирост превышает 200 человек.

Впрочем, в Кремле как будто на регионалов не обиделись.

Это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на местах руководителям лучше видно, какие эпидемиологические меры отменять, а какие сохранять. Более того, москвичам он тоже посоветовал остаться дома и посмотреть парад по телевизору, чтобы труд огромной команды специалистов-телевизионщиков не пропадал впустую.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в разговоре с NEWS.ru отметил, что главы вышеперечисленных регионов, отказавшись от парада, повели себя трезво и ответственно.

Судя по всему, эти отказы действительно связаны со сложной эпидемиологической обстановкой и достаточно трезвой, адекватной её оценкой руководителями регионов. Это позитивная тенденция, показывающая, что губернаторы действительно самостоятельны в своих действиях во время пандемии. И второй позитивный момент — отказавшиеся проводить парад руководители берут на себя ответственность и перед жителями региона, и перед президентом. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Политтехнолог Алёна Август, в свою очередь, предположила, что региональные власти, принимая решение отменить парад, руководствовались не только рекомендациями эпидемиологов, но и опасались роста заболеваемости накануне голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, могли быть и дополнительные причины.

Кто-то, видимо, тоньше понимает ситуацию в регионе и то, что информационный и организационный перебор чреват истощением ресурсов оптимизма населения. А где-то понимают, что и не могут должным образом провести мероприятия в силу недостаточности этого оргресурса. То есть градации от «опасно» до «невозможно» и «не стоит рисковать». Алёна Август политтехнолог политтехнолог

При этом эксперт отметила недостаток «креатива» в регионах при решении этой проблемы.

Согласитесь, фразы «отменили парад» и «нашли возможность поздравить ветеранов даже в условиях пандемии» звучат по-разному? Вот об этом и стоило бы задуматься администрациям, на мой взгляд, — отметила она в беседе с NEWS.ru.

С точки зрения политического самосохранения решение отказаться от парада и обезопасить таким образом всенародное голосование от риска срыва, по мнению экспертов, выглядит оправданным. И здесь интересно, как поведут себя регионы с более неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и сколько российских субъектов в итоге решатся устроить людям праздник.