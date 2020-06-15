Путин проведёт совещание по реализации мер поддержки экономики

https://static.news.ru/photo/60b95952-aef9-11ea-b062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин обсудит с правительством и главами профильных ведомств реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что совещание пройдёт 15 июня в режиме онлайн. Глава государства будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарёво.

Достаточно большое и очень важное совещание. Личный контроль президента за тем, как выполняются ранее намеченные и согласованные меры поддержки, — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, речь, в частности, пойдёт о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми. Профильный доклад будет представлен министром труда Антоном Котяковым.

Помимо этого, будут обсуждаться меры поддержки предприятий и индивидуальных предпринимателей. По этой теме докладчиками станут глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Налоговой службы Даниил Егоров.

О мерах поддержки строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования президенту расскажет замглавы правительства Марат Хуснуллин.

Песков уточнил, что также выступят «представители общественности, то есть будут представители предпринимателей и те, кто получил ипотечные кредиты по льготной ставке, и многодетные семьи».

В начале июня, как писал NEWS.ru, правительство представило Путину план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. Согласно разработанному документу, увеличение доходов населения должно произойти уже в следующем году.