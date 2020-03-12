https://static.news.ru/photo/63fc3ade-6472-11ea-ba2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти ответили движению «Гражданское общество» на уведомление о проведении митинга против поправок в Конституцию, которые содержат положение об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Мэрия запретила проведение акции.

Чиновники сослались на ограничения при проведении массовых мероприятий, которые запрещают организаторам собирать в одном месте больше пяти тысячи человек. При этом активисты заявляли 4,5 тысячи участников, что укладывается в необходимые рамки, рассказали в Twitter движения.

Как писал NEWS.ru, отказаться от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок) предложила депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина.