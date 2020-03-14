https://static.news.ru/photo/884541e4-6614-11ea-af11-fa163e074e61_660.jpg Лев Пономарёв Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Неизвестные люди в масках ударили правозащитника Льва Пономарёва по лицу в Таганском отделе полиции Москвы. Он рассказал, что нападавших было пять-шесть человек.

Они были в форме полиции и без жетонов, передаёт «Интерфакс». Он отметил, что планирует обратиться в суд.

Меня и ещё одного молодого человека вытащили из камеры, по пути я потерял слуховой аппарат. Парню досталось больше, он молодой. Меня всё-таки, может, стеснялись бить, — подчеркнул он.

После этого ему удалось добиться допуска адвоката. По данным «ОВД-Инфо», к мужчине вызвали скорую помощь, врачи приняли решение о госпитализации в городскую больницу им. Н. И. Пирогова.

Кроме того, в этом отделе от задержанных на одиночных пикетах возле здания ФСБ требовали сдать мобильные телефоны на входе, угрожая составлением протокола по статье о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции.

Адвокатов также не пускают к активистам в ОВД Мещанский. Некоторым юристам удалось попасть в здание, однако позже из выгнали.

Как писал NEWS.ru, Пономарёва и ещё около 50 человек задержали в очереди к одиночным пикетам против политических репрессий. Среди них журналист и несовершеннолетний, который снимал происходящее.

Молодому человеку повредили оборудование. Также в автозаке у него случился приступ астмы, однако в медицинской помощи ему отказали.