Неизвестные люди в масках ударили правозащитника Льва Пономарёва по лицу в Таганском отделе полиции Москвы. Он рассказал, что нападавших было пять-шесть человек.
Они были в форме полиции и без жетонов,
Меня и ещё одного молодого человека вытащили из камеры, по пути я потерял слуховой аппарат. Парню досталось больше, он молодой. Меня всё-таки, может, стеснялись бить, — подчеркнул он.
После этого ему удалось добиться допуска адвоката. По данным «ОВД-Инфо», к мужчине
Кроме того, в этом отделе от задержанных на одиночных пикетах возле здания ФСБ требовали сдать мобильные телефоны на входе, угрожая составлением протокола по статье о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции.
Адвокатов также не пускают к активистам в ОВД Мещанский. Некоторым юристам удалось попасть в здание, однако позже из выгнали.
Как писал NEWS.ru, Пономарёва и ещё около 50 человек задержали в очереди к одиночным пикетам против политических репрессий. Среди них журналист и несовершеннолетний, который снимал происходящее.
Молодому человеку повредили оборудование. Также в автозаке у него случился приступ астмы, однако в медицинской помощи ему отказали.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен