https://static.news.ru/photo/385b4d82-6370-11ea-a154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию. За принятие документа проголосовали 383 парламентария, высказавшихся против не было, воздержались 43 депутата.

Законопроект предусматривает введение новой процедуры — общероссийского голосования, а изложенные в нём предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, сообщает РИА Новости.

Кроме того, ряд поправок касается полномочий президента России. В документе исключается слово «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые имеет право занимать одно и то же лицо. Ещё одна поправка, предложенная депутатом Валентиной Терешковой, говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.

Накануне глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков, писал NEWS.ru.