Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию. За принятие документа проголосовали 383 парламентария, высказавшихся против не было, воздержались 43 депутата.
Законопроект предусматривает введение новой процедуры — общероссийского голосования, а изложенные в нём предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина,
Кроме того, ряд поправок касается полномочий президента России. В документе исключается слово «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые имеет право занимать одно и то же лицо. Ещё одна поправка, предложенная депутатом Валентиной Терешковой, говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.
Накануне глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники