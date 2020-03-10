https://static.news.ru/photo/b226547e-62ce-11ea-be73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безальтернативные выборы президента не нужны стране, этот процесс должен быть конкурентным и открытым. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Можно было бы отменить ограничения по срокам избрания главы государства, но сменяемость власти нужна для динамики развития страны, в долгосрочной перспективе граждане должны иметь гарантии сменяемости власти, — сказал Путин в Госдуме.

Как писал NEWS.ru, поправка об обнулении президентских сроков действующего российского лидера Владимира Путина внесена в Госдуму. Документ предлагает не учитывать предыдущие президентские сроки, а также текущий срок, который лицо занимает на момент вступления данной поправки в силу.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» космонавт Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков или обнулить их после принятия поправок в Конституцию России. По её мнению, после вступления в силу обновлённого основного закона страны у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ.