Верховный суд отказался принять иск о голосовании 1 июля

https://static.news.ru/photo/a8964d44-b13c-11ea-b3e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд России не принял иск, оспаривающий дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ответчиком по иску должен был выступить президент Владимир Путин, в суд обратился Геннадий Иванович Рудяк.

Судья отказал в принятии заявления, оно возвращено в канцелярию, — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Мотивы судьи при этом не уточнили.

Аналогичный иск 17 июня подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олегом Шереметьев. К ним присоединился также политолог Валерий Соловей. Они считают нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом само голосование, по их мнению, необходимо.

Ступин подчёркивал, что ответ от Верховного суда они пока не получили. Тем временем в базе ВС РФ документ не зарегистрирован.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемиологической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.