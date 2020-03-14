https://static.news.ru/photo/29953c22-66cc-11ea-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Северо-Запад. МБХ медиа/vk.com

Полицейские задержали не менее 20 активистов, которые вышли к зданию Конституционного суда в Санкт-Петербурге с пикетами против изменения основного закона России. Акция протеста и задержания продолжаются.

По информации «Фонтанки», протестующие собрались на Сенатской площади днём 15 марта и возложили гвоздики на копию действующей Конституции. Правозащитница и организатор акции Анастасия Бурагова стала первой, кого силовики вывели с площади.

Издание опубликовало список задержанных. Среди них оказался муниципальный депутат Алексей Касаткин, избравшийся в 2019 году при поддержке «Объединённых демократов», а также 78-летняя активистка Валерия Гусарева.

Как писал NEWS.ru, законопроект о поправке в Конституцию подписан президентом 14 марта и передан в Конституционный суд. Он проверит законность положений документа, в том числе обнуление президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему пойти на выборы 2024 года.

Аналогичная акция протеста прошла 14 марта у здания ФСБ в Москве. Задержаны около 50 активистов, а правозащитник Лев Пономарёв пожаловался на избиение полицейскими.