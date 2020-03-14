Полицейские задержали не менее 20 активистов, которые вышли к зданию Конституционного суда в Санкт-Петербурге с пикетами против изменения основного закона России. Акция протеста и задержания продолжаются.
По информации «Фонтанки», протестующие собрались на Сенатской площади днём 15 марта и возложили гвоздики на копию действующей Конституции. Правозащитница и организатор акции Анастасия Бурагова стала первой, кого силовики вывели с площади.
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Как писал NEWS.ru, законопроект о поправке в Конституцию подписан президентом 14 марта и передан в Конституционный суд. Он проверит законность положений документа, в том числе обнуление президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему пойти на выборы 2024 года.
Аналогичная акция протеста прошла 14 марта у здания ФСБ в Москве. Задержаны около 50 активистов, а правозащитник Лев Пономарёв пожаловался на избиение полицейскими.
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