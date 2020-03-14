Конституционный суд России созвал экстренное заседание 14 марта, чтобы рассмотреть утверждённые президентом поправки в Основной закон. Судьи собрались не в полном составе.
Как
По информации издания, точно отсутствует судья Константин Арановский, который недавно предложил не считать Россию правопреемницей Советского Союза — теперь обратная норма закреплена в поправках в Конституцию. Ещё 12 марта председатель КС заявил, что Арановский оказался на больничном.
Конституционный суд не оглашает результаты закрытых заседаний в СМИ. Информация о таких решениях, отметили в Би-би-си, публикуется на сайте суда.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин утвердил федеральный конституционный закон о поправках, который позволит ему вновь пойти на выборы в 2024 году, а также закрепит социальные обязательства государства.
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