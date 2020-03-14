https://static.news.ru/photo/a5477820-65fb-11ea-8cdb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Состав Конституционного суда не изменится сразу после принятия поправок в Конституцию РФ, которые, среди прочего, сократят численность судей с 15 до 11 человек, заявил сенатор Андрей Клишас.

Закон о поправках 14 марта поступил в Конституционный суд, который, согласно особому порядку принятия документа, должен проверить его на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае одобрения КС поправки вынесут на голосование 22 апреля.

Никого из судей не собираются досрочно выводить из состава суда... По действующему закону, судьи выходят в отставку по достижении 70-летнего возраста. Трое судей выйдут в отставку до конца текущего 2020 года, ещё один — в следующем году, — цитирует Клишаса РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин утвердил федеральный конституционный закон о поправках, который позволит ему вновь пойти на выборы в 2024 году, а также закрепит социальные обязательства государства.