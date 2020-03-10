https://static.news.ru/photo/3f86e12a-62d0-11ea-9182-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы поддержали инициативу Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков для действующего главы государства. Это позволит Владимиру Путину избраться снова.

Об этом сообщает «Интерфакс». Документ поддержали 380 депутатов, 43 — против. Один парламентарий воздержался от голосования.

Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой предполагает отказ от учёта предыдущих сроков действующего главы государства Владимира Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствует переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связан с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.