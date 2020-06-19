Правовед оценил мнение Венецианской комиссии о поправках в Конституцию

https://static.news.ru/photo/c2e2036a-b244-11ea-98e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наделение Конституционного суда полномочием отменять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не приведёт к отказу России исполнять обязательства члена Совета Европы, заявил президент Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Венецианская комиссия СЕ посчитала, что предложенная поправка в Конституцию о приоритете российского права расходится с обязательством страны исполнять решения Страсбургского суда, которое Россия приняла при вступлении в Совет Европы.

Это не отказ вообще выполнять решения ЕСПЧ, это исключительные ситуации, когда действительно может быть создана угроза либо правам и свободам наших граждан при выполнении такого рода предписания, — заявил Капустин в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что источниками международного права являются только договоры и международные обычаи, а не судебные решения. Поэтому, по мнению Капустина, Россия продолжит выполнять «то, что соответствует международному праву и нашим обязательствам».

Как писал NEWS.ru, Венецианская комиссия призвала российские власти исключить пункт о судебных решениях из проекта конституционных изменений. По словам соавтора поправок Андрей Клишаса, Россия приняла к сведению мнение Совета Европы, но не станет корректировать вынесенный на голосование документ — плебисцит назначен на 1 июля.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до объявления результатов общероссийского голосования. Среди положений о защите суверенитета, традиционных ценностей, трудовых прав и территориальной целостности есть внесённая в последний момент поправка, которая разрешит президенту Владимиру Путину баллотироваться в после 2024 года.