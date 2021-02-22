Кремль прокомментировал новые переговоры Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/5d4e2108-75e1-11eb-b75f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информацию о проведении переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко подтвердили в Кремле.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, — говорится на сайте российского президента.

Там отмечается, что политики продолжили обсуждать вопросы, поднятые в ходе встречи в Сочи. При этом подробностей о разговоре не раскрывается.

Накануне белорусские государственные СМИ сообщили, что Путин поговорил по телефону с Лукашенко. Политики говорили об «информационном противоборстве» в ходе работы СМИ в современных условиях, кооперации военно-промышленного комплекса двух стран, усилении обороны и функционировании налоговой системы, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

22 февраля прошла встреча президентов в Сочи. В ходе мероприятия Лукашенко поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер». Также он подарил коллеге корзину белорусских продуктов — несколько видов белорусских сыров, хамон и другие мясные изделия.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается.

Они разговаривали весь день, но делали перерыв, в ходе которого катались на горных лыжах и снегоходах, а затем обедали, писал NEWS.ru.