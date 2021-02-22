Лукашенко подарил Путину белорусский хамон и сыры

https://static.news.ru/photo/cd9dc418-752d-11eb-b84f-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину белорусских продуктов. Глава РФ получил несколько видов белорусских сыров, хамон и другие мясные изделия.

Фотографию подарка опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого». На снимке видно множество видов сыра и колбасы, а также хамон.

Авторы канала отметили, что Путин хвалил белорусские продукты.

Лукашенко приехал в Сочи для проведения переговоров с Путиным. В ходе мероприятия он поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер».

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается, писал NEWS.ru.